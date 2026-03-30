الأمن يوقف 6 أشخاص أطلقوا النار في حفل زفاف

إعلان

القبض على 6 أشخاص أطلقوا النار من بنادق آلية في حفل زفاف بقنا

كتب : علاء عمران

11:19 ص 30/03/2026 تعديل في 11:51 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتين "ربع نقل" وبعض الدراجات النارية بإطلاق أعيرة نارية بالهواء في قنا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه بعد الفحص تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط الظاهرين في المقطع (6 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا)، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة (6 بنادق آلية وكمية من الطلقات) والدراجات النارية الظاهرة بالفيديو.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف إحدى قريباتهم، ونفوا أي صلة بقائدي السيارتين "ربع النقل". تم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس