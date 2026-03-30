الأمن يوقف 6 أشخاص أطلقوا النار في حفل زفاف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتين "ربع نقل" وبعض الدراجات النارية بإطلاق أعيرة نارية بالهواء في قنا.

الداخلية تضبط مطلقي الأعيرة النارية بقنا

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه بعد الفحص تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط الظاهرين في المقطع (6 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا)، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة (6 بنادق آلية وكمية من الطلقات) والدراجات النارية الظاهرة بالفيديو.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف إحدى قريباتهم، ونفوا أي صلة بقائدي السيارتين "ربع النقل". تم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح