استئناف المتهمين بالفعل الفاضح أعلى المحور اليوم

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، استئناف المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو، على حكم حبسهم سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف، وإلزام المتهمين بإعطاء للمدعي بالحق المدني مصور الفيديو 100 ألف جنيه تعويض.

تفاصيل واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور

وكشف أحد المتهمين أنه مرتبط عاطفيا بإحدى الفتيات التي كانت برفقته في السيارة، وأثناء سيرهم في الطريق حضنته، ولكن فوجى بشخص يقود سيارته ويقوم بتصويرهم أثناء سيرهم في طريق محور 26 يوليو، بينما اعترف مصور الفيديو بتصوير المتهمين بسبب خوفه ارتكابهم حادث بالطريق بسبب الفعل الفاضح.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدى على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

