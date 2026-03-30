استئناف المتهمين بالفعل الفاضح أعلى المحور اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:47 ص 30/03/2026

الفعل الفاضح أعلى المحور

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، استئناف المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو، على حكم حبسهم سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف، وإلزام المتهمين بإعطاء للمدعي بالحق المدني مصور الفيديو 100 ألف جنيه تعويض.

تفاصيل واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور

وكشف أحد المتهمين أنه مرتبط عاطفيا بإحدى الفتيات التي كانت برفقته في السيارة، وأثناء سيرهم في الطريق حضنته، ولكن فوجى بشخص يقود سيارته ويقوم بتصويرهم أثناء سيرهم في طريق محور 26 يوليو، بينما اعترف مصور الفيديو بتصوير المتهمين بسبب خوفه ارتكابهم حادث بالطريق بسبب الفعل الفاضح.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدى على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا:

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

لجنة إعلام وتسريبات.. كيف حاول الإخوان اختراق دوائر الدولة وتحريض الشعب؟

رسالة باكية من عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات حسم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفعل الفاضح أعلى المحور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: عشان أكون صادق معكم أريد الاستيلاء على النفط في إيران مثلما حدث
شئون عربية و دولية

ترامب: عشان أكون صادق معكم أريد الاستيلاء على النفط في إيران مثلما حدث
للنساء.. كيف يؤثر تناول أوميجا 3 على الدماغ والقلب والهرمونات
نصائح طبية

للنساء.. كيف يؤثر تناول أوميجا 3 على الدماغ والقلب والهرمونات
هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
رياضة محلية

هل ينضم أحمد القندوسي للزمالك؟.. وكيل اللاعب يجيب
أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
زووم

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

القنبلة القذرة والكأس المفقود.. لماذا يحذر الخبراء من توغل بري في إيران؟
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء