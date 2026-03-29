القبض على 4 شباب لأدائهم حركات خطيرة بالدراجات النارية على طريق سريع بالقاهرة

كتب : فاطمة عادل

09:22 م 29/03/2026

ضبط 4 شباب يستعرضون بالدراجات النارية على طريق سري

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من قائدي الدراجات النارية أثناء قيامهم بحركات استعراضية بأحد الطرق السريعة، معرضين حياتهم وحياة المارة للخطر.

مقطع فيديو يكشف الاستعراض خطير على طريق سريع بالقاهرة

وأكدت التحريات أن الجهات المعنية تمكنت من تحديد هوية الدراجات النارية وقائديها، والذين تبين أنهم 4 أشخاص لا يحملون رخص قيادة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كما ظهر في مقطع الفيديو، موضحين أن الهدف كان اللهو والاستعراض فقط، دون إدراك خطورة تصرفاتهم على السلامة العامة.

وتم التحفظ على الدراجات النارية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وحماية المواطنين من الاستعراضات الخطرة على الطرق العامة.

