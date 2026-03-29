الداخلية تكشف ملابسات تحطيم زجاج قطار بمحطة في بني سويف وتضبط المتهمين

كتب : فاطمة عادل

08:22 م 29/03/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام شخصين بتحطيم زجاج أحد القطارات أثناء توقفه بإحدى محطات السكك الحديدية بمحافظة بني سويف.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 من الشهر الجاري، وخلال توقف القطار بإحدى المحطات، أقدم شخصان على كسر الزجاج الخاص بباب القطار باستخدام حجر، في محاولة لفتحه عنوة من الداخل، بسبب حالة الازدحام ورغبتهما في استقلاله.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاملان و مقيمان بمحافظة بني سويف وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررين ذلك برغبتهما في اللحاق بالقطار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

