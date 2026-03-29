إعلان

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

كتب : علاء عمران

02:46 م 29/03/2026 تعديل في 03:48 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع أبرز العناصر القيادية في حركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، المحكوم عليه بالمؤبد في قضايا عدة، أبرزها القضية رقم 120 لعام 2022 جنايات عسكرية، المتعلقة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبدالرزاق.

اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس

وأوضح بيان وزارة الداخلية اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس حول مخططاته ضد الدولة، حيث أكد أنه اعتمد على أسماء حركية أثناء عمله في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وانضم للتنظيم منذ فترة دراسته الجامعية في محافظة المنوفية، وانخرط في لجنة العمل العام للتنظيم. وأضاف أنه منذ عام 2014 تواصل معه قيادي التنظيم يحيى موسى لتلقي تدريبات على الأعمال الإرهابية.

وأكد عبد الونيس أنه سافر إلى قطاع غزة عبر أحد الأنفاق بتنسيق مع يحيى موسى، وتلقى تدريبات عسكرية مثل استخدام المعارض الميدانية والأسلحة المضادة للدروع، وأمضى في غزة نحو 4 أشهر قبل عودته إلى مصر لتنفيذ مخططاته.

إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

واعترف الهارب بمشاركته في عدة عمليات إرهابية، من بينها استهداف كمين العجيزي بالمنوفية، وتفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب أفراد الشرطة بطنطا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، بالإضافة إلى اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور، وتسلله إلى إحدى الدول المجاورة عام 2016 بتكليف من يحيى موسى، بالتنسيق مع قيادات تنظيم المرابطون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإرهابي علي عبد الونيس الداخلية عناصر حركة حسم الإرهابية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

