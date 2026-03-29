إعلان

بعد استغاثة والدته بمواقع التواصل.. العثور على عامل متغيب في الشرقية

كتب : علاء عمران

01:54 م 29/03/2026 تعديل في 01:57 م

العثور على عامل متغيب في الشرقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغاثة سيدة بالشرقية بشأن تغيب نجلها، تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن.

العثور على عامل متغيب بالشرقية بعد استغاثة والدته على السوشيال ميديا

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه تم تحديد الشاكية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبسؤالها أفادت بأن نجلها، عامل بمصنع ويعاني من تأخر ذهنى ويتلقى العلاج الدوري لدى أحد الاستشاريين، تغيّب عن المنزل بتاريخ 8 الجاري عقب خروجه للعمل، وأوضحت أنها لم تبلغ الشرطة فورًا لأنه معتاد الإقامة بالمصنع. لاحقًا، أفادت الأم بأنه تم العثور على نجلها بالقاهرة حيث ذهب للعمل بمصنع هناك دون إبلاغ أهله، ونفت تعرضه لأي مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الشرقية عامل متغيب استغاثة مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
شئون عربية و دولية

مستشار رئيس الإمارات يحدد شرطين خليجيين لحل أزمة إيران
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
نصائح طبية

احذر هذه الاطعمة في ثلاجتك ترفع الدهون والسكر بشكل خطير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

