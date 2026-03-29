كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغاثة سيدة بالشرقية بشأن تغيب نجلها، تبين بعد الفحص عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن.

العثور على عامل متغيب بالشرقية بعد استغاثة والدته على السوشيال ميديا

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه تم تحديد الشاكية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبسؤالها أفادت بأن نجلها، عامل بمصنع ويعاني من تأخر ذهنى ويتلقى العلاج الدوري لدى أحد الاستشاريين، تغيّب عن المنزل بتاريخ 8 الجاري عقب خروجه للعمل، وأوضحت أنها لم تبلغ الشرطة فورًا لأنه معتاد الإقامة بالمصنع. لاحقًا، أفادت الأم بأنه تم العثور على نجلها بالقاهرة حيث ذهب للعمل بمصنع هناك دون إبلاغ أهله، ونفت تعرضه لأي مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

