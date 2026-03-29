ضياء رشوان يكشف موعد زيادة الأجور للموظفين

كتب : أحمد الجندي

03:01 م 29/03/2026

الدكتور ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن الزيادة المقبلة في الأجور ستكون كبيرة ولأول مرة كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار "رشوان"خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إلى أن الإعلان عن الزيادة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح وزير الإعلام أن تحديد قيمة الزيادة يخضع لتصديق رئيس الجمهورية، قائلاً: "الرئيس السيسي هو اللي طلب إعادة العرض علشان المواطن مش علشان يوفر على الحكومة".

وكان ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، قد أكد أن الحد الأدنى للأجور في مصر والذي يبلغ 7 آلاف جنيه، له قدرة شرائية حقيقية تفوق ما هو موجود في أكبر دول العالم عندما يُحسب بسلعة العيش الاستراتيجية.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن الرغيف المدعم في مصر بسعر 20 قرشًا ووزن 90 جرامًا، يمكن للمواطن أن يشتري به 35 ألف رغيف شهريًا من خلال الحد الأدنى للأجور.

