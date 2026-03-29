ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص يدير كيان تعليمي مزيف بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالشهادات الدراسية مقابل أموال.. النيابة تكمل التحقيق.

ضبط محتال يقدم شهادات دراسية مزيفة مقابل أموال

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة (قسم الوايلي)، بهدف النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية مزيفة تُتيح لهم العمل في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل ضبط الشخص وراء الكيان التعليمي المزيف في القاهرة



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات المزيفة خالية البيانات، طلبات الالتحاق، ومطبوعات دعائية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة.