إعلان

سقوط كيان تعليمى مزيف بالوايلي.. النصب على المواطنين بالشهادات

كتب : علاء عمران

02:13 م 29/03/2026

القبض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص يدير كيان تعليمي مزيف بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالشهادات الدراسية مقابل أموال.. النيابة تكمل التحقيق.

ضبط محتال يقدم شهادات دراسية مزيفة مقابل أموال

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة (قسم الوايلي)، بهدف النصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية مزيفة تُتيح لهم العمل في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل ضبط الشخص وراء الكيان التعليمي المزيف في القاهرة


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات المزيفة خالية البيانات، طلبات الالتحاق، ومطبوعات دعائية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة الوايلي كيان تعليمى مزيف النصب الاحتيال شهادات دراسية مزيفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

تجديد حبس نجل ميدو 15 يومًا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
أخبار المحافظات

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
علاقات

الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
أخبار

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"