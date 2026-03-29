احذر هذه الاطعمة في ثلاجتك ترفع الدهون والسكر بشكل خطير

كتب : آلاء نبيل أحمد

02:00 م 29/03/2026

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفظ في الثلاجة وتؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، و الدهون في الجسم، ويجهلها العديد من الأشخاص.

فيما يلي أبرز الأطعمة الشائعة داخل الثلاجة التي قد ترفع الدهون والسكر بشكل خطير، وفقا لما ذكره موقع webmd.

هل العصائر المعلبة ترفع مستويات السكر؟

تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف حتى لو كانت طبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وتساهم في زيادة مقاومة الإنسولين، ومع مرور الوقت يمكن أن تخزن الدهون في الكبد.

ما خطورة اللحوم المصنعة؟

اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج وغيرها، تحتوي على دهون مهدرجة ومواد حافظة، ما يتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول، وزيادة الالتهابات في الجسم، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

لماذا يجب الابتعاد عن تناول الصلصات الجاهزة؟

تعتبر مليئة بالسكر والدهون الخفية، و تضيف سعرات حرارية دون الشعور، وترفع السكر بشكل غير مباشر، كما تسبب زيادة الوزن وبالتالي خلل في الدهون.

هل الزبادي المحلى بنكهات يرفع مستويات السكر؟

يحتوي على سكريات مضافة أكثر من الطبيعي، ما يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم.

ما أضرار الخبز الأبيض المخزن؟

يحتوي على كربوهيدرات مكررة تتحول بسرعة إلى سكر، ويرفع الجلوكوز في الدم بسرعة، ويزيد تخزين الدهون في الجسم.

استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
الأوقاف تقرر عدم إنارة المآذن وإزالة الزينة بالمساجد

"كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم حسم

