هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفظ في الثلاجة وتؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، و الدهون في الجسم، ويجهلها العديد من الأشخاص.

فيما يلي أبرز الأطعمة الشائعة داخل الثلاجة التي قد ترفع الدهون والسكر بشكل خطير، وفقا لما ذكره موقع webmd.

هل العصائر المعلبة ترفع مستويات السكر؟

تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف حتى لو كانت طبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وتساهم في زيادة مقاومة الإنسولين، ومع مرور الوقت يمكن أن تخزن الدهون في الكبد.

ما خطورة اللحوم المصنعة؟

اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج وغيرها، تحتوي على دهون مهدرجة ومواد حافظة، ما يتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول، وزيادة الالتهابات في الجسم، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

لماذا يجب الابتعاد عن تناول الصلصات الجاهزة؟

تعتبر مليئة بالسكر والدهون الخفية، و تضيف سعرات حرارية دون الشعور، وترفع السكر بشكل غير مباشر، كما تسبب زيادة الوزن وبالتالي خلل في الدهون.

هل الزبادي المحلى بنكهات يرفع مستويات السكر؟

يحتوي على سكريات مضافة أكثر من الطبيعي، ما يسبب ارتفاع سريع في سكر الدم.

ما أضرار الخبز الأبيض المخزن؟

يحتوي على كربوهيدرات مكررة تتحول بسرعة إلى سكر، ويرفع الجلوكوز في الدم بسرعة، ويزيد تخزين الدهون في الجسم.

