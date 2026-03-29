الداخلية تحرر 98 ألف مخالفة وتكشف 40 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:16 م 29/03/2026

مخالفات مرورية

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 98,328 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.كما تم فحص 1,322 سائقًا تبين إيجابية 40 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

فحص آلاف السائقين خلال 24 ساعة وكشف حالات تعاطي المخدرات

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 655 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، والأمن والمُتانة، وفحص 106 سائقين تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكم، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

