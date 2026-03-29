مستشار رئيس الإمارات يحدد شرطين خليجيين لحل أزمة إيران

كتب : أحمد جمعة

01:42 م 29/03/2026 تعديل في 01:52 م

الدكتور أنور قرقاش

حدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عددًا من الشروط الواجب توفرها للحل السياسي للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

وقال قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين".

واعتبر قرقاش أن "إيران خدعت جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيت رغم جهودهم الصادقة لتفاديه، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي"، بحسب تقديره.

وسبق أن شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على أن قناعة بلاده تنطلق من أن "الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول مؤقتة تعيد إنتاج عدم الاستقرار لعقود قادمة".

وقال قرقاش: "نتعرض لعدوان إيراني غاشم منذ أسابيع يستهدف كياننا وبنيتنا الحيوية ويهدد حياة المدنيين، وهو ما نتصدى له بثبات وكفاءة، فالدفاع عن السيادة والوطن شرف ومسؤولية".

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي

