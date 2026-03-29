حدد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عددًا من الشروط الواجب توفرها للحل السياسي للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

وقال قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "لا بد لأي حل سياسي يعالج العدوان الإيراني على دول الخليج العربي أن يشمل ضمانات واضحة تمنع تكرار الاعتداء مستقبلاً، وأن يكرّس مبدأ عدم الاعتداء، ويعتمد التعويضات الإيرانية عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية والمدنيين".

واعتبر قرقاش أن "إيران خدعت جيرانها قبل الحرب بشأن نواياها، وكشفت عن عدوان مبيت رغم جهودهم الصادقة لتفاديه، ما يجعل هذين المسارين أساسيين في مواجهة نظام بات يشكل التهديد الأول لأمن الخليج العربي"، بحسب تقديره.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 29, 2026

وسبق أن شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات على أن قناعة بلاده تنطلق من أن "الحل السياسي يجب أن يكون الضامن لأمن مستدام للمنطقة، لا حلول مؤقتة تعيد إنتاج عدم الاستقرار لعقود قادمة".

وقال قرقاش: "نتعرض لعدوان إيراني غاشم منذ أسابيع يستهدف كياننا وبنيتنا الحيوية ويهدد حياة المدنيين، وهو ما نتصدى له بثبات وكفاءة، فالدفاع عن السيادة والوطن شرف ومسؤولية".