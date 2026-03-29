كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي

كتب : محمد خيري

01:11 م 29/03/2026

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي، موضحًا موقف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من التطورات الأخيرة داخل القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أنه أجرى اتصالًا مع أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، والذي أكد له أن الخطيب قرر الابتعاد عن الظهور في المشهد خلال الفترة الحالية، رغم بقائه على اطلاع كامل بكافة التفاصيل داخل النادي.

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يعني غياب رئيس الأهلي عن إدارة الأمور، بل يأتي في إطار تنظيم المشهد، مؤكدًا أنه سيظل حاضرًا في الصورة بشكل أو بآخر خلال المرحلة المقبلة.

توروب يرفض رحيل كامويش

وفي سياق آخر، تطرق شوبير إلى موقف أحد لاعبي الفريق، موضحًا أن كامويش كان يمتلك عرضًا من ناديه السابق، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن المدير الفني ييس توروب تمسك ببقائه ورفض رحيله خلال الفترة الماضية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية داخل الأهلي تشهد حالة من الترتيب وإعادة التنظيم، بما يضمن استقرار الفريق واستمراره في المنافسة على جميع البطولات.

أحمد شوبير محمود الخطيب النادي الأهلي

احذر .. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير في الكلى
أحمد زاهر: "عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها.. وكنت أتقمصها حتى في حياتي العادية"
مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة
إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
تصرف خلال ساعات.. هل تشهد معاشات إبريل زيادات جديدة؟
