كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي، موضحًا موقف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من التطورات الأخيرة داخل القلعة الحمراء.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أنه أجرى اتصالًا مع أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، والذي أكد له أن الخطيب قرر الابتعاد عن الظهور في المشهد خلال الفترة الحالية، رغم بقائه على اطلاع كامل بكافة التفاصيل داخل النادي.

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يعني غياب رئيس الأهلي عن إدارة الأمور، بل يأتي في إطار تنظيم المشهد، مؤكدًا أنه سيظل حاضرًا في الصورة بشكل أو بآخر خلال المرحلة المقبلة.

توروب يرفض رحيل كامويش

وفي سياق آخر، تطرق شوبير إلى موقف أحد لاعبي الفريق، موضحًا أن كامويش كان يمتلك عرضًا من ناديه السابق، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن المدير الفني ييس توروب تمسك ببقائه ورفض رحيله خلال الفترة الماضية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية داخل الأهلي تشهد حالة من الترتيب وإعادة التنظيم، بما يضمن استقرار الفريق واستمراره في المنافسة على جميع البطولات.