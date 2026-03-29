انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 29-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مدفوعة بارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات، إلى جانب ضغوط ناتجة عن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما قلل من الإقبال عليه.

سعر الذهب اللحظي

انخض سعر الذهب عيار 14 إلى 4616 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5935 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6925 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7914 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79140 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246125 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 395700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.70% إلى نحو 4494 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج