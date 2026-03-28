شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ وربط خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب، حيث تم الانتهاء من الأعمال، وجارٍ فتح المياه تمهيدًا لعودتها تدريجيًا للمواطنين بالمناطق المتأثرة.

رافق المهندسة راندة المنشاوي، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونواب رئيس الشركة القابضة، ورئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين واستدامة خدمات مياه الشرب بالمناطق الحيوية بالقاهرة ومنها مدينة نصر والتجمع الثالث، من خلال تدعيم الشبكة الرئيسية، وتقليل الأعطال والانقطاعات المستقبلية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابعت وزيرة الإسكان، من خلال سيارة الطوارئ المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، مجريات الأعمال منذ بدء التنفيذ أمس، حيث اطلعت على تقارير المتابعة اللحظية، وآليات التنسيق بين فرق العمل بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات، وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال تنفيذ الأعمال، والتي تضمنت تنفيذ أعمال غلق المحابس، وتفريغ الخط من المياه، وإجراء أعمال القطع والتركيب، إلى جانب إلغاء الخط القديم وتركيب التجهيزات الفنية اللازمة، بما يضمن جاهزية الشبكة للتشغيل بكفاءة عالية.

كما اطمأنت الوزيرة على جاهزية منظومة التشغيل، والتي تشمل إعادة ملء الخط بالمياه، وتفريغه من الهواء، ثم التشغيل التدريجي بدءًا من محطة مياه الفسطاط، مرورًا برافع زهراء المعادي، ثم رافع أبو عويقل وصولًا إلى رافع التجمع الثالث، بما يضمن استقرار الضغوط وانتظام الخدمة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لعودة المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة، والتأكد من وصول الخدمة إلى جميع المناطق بالكفاءة المطلوبة فور إعادة التشغيل، مؤكدة على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ورفع درجة الجاهزية، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتقليل التأثير على المواطنين.

