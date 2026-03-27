كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات محاولة تحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وفق بيان للوزارة، تبين أنه أثناء تكثيف الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة، استغاثت الطفلة بالقوة أثناء استقلالها سيارة "مينى باص".

تتبعت القوة السيارة وأوقفت قائدها، وبسؤال الطفلة أكدت تعرضها لمحاولة تحرش والتعدي عليها من قبل السائق أثناء توصيلها لمنزلها.

وبمواجهة المتهم، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.