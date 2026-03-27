أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ84 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل والأهداف الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم الجمعة، استهدفنا في الموجة الـ84 من عملياتنا قاعدة الخرج بالصواريخ والمسيرات.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة الـ84 استهدفت أنظمة دفاع مضادة للصواريخ في قاعدة الخرج.

وفي وقت سابق، دعا الحرس الثوري الإيراني سكان دول منطقة الشرق الأوسط إلى إخلاء الأماكن المجاورة لمواقع انتشار القوات الأمريكية بشكل عاجل وفوري.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن هذا التحذير يأتي في ظل التطورات الجارية، مطالبًا المدنيين بالابتعاد عن تلك المناطق حفاظًا على سلامتهم.