وجّه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، انتقادات حادة للقدرات العسكرية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشككا في فاعلية الحماية الميدانية.

عجز القواعد

تساءل قاليباف، عن الكفاءة الدفاعية للولايات المتحدة قائلا: "كيف يمكن للولايات المتحدة، التي لا تستطيع حتى حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة وتتركهم بدلا من ذلك مخبئين في الفنادق والمتنزهات، أن تحميهم على أرضنا؟".

تشكيك في الهيبة

تأتي تصريحات قاليباف في سياق التشكيك في "الهيبة العسكرية" لواشنطن، معتبرا أن لجوء القوات الأمريكية لتسكين جنودها في "أماكن مدنية" كالفنادق والحدائق هو دليل قاطع على العجز عن توفير حماية حقيقية داخل القواعد العسكرية المؤمنة، مما يجعل وجودهم على الأراضي الإيرانية "مستحيلا" من الناحية الأمنية.

How can the US, which can't even protect its own soldiers at its bases in the region and instead leaves them stashed away in hotels and parks, protect them on our soil? — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 27, 2026

رغبة ترامب في الحسم

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ المقربين منه برغبته الأكيدة في تجنب "حرب استنزاف طويلة الأمد" في إيران، معربا عن أمله في إنهاء الصراع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.