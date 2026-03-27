إيران تسخر من أمريكا: جنودكم في "الفنادق والمتنزهات" وعاجزون عن حماية قواعدكم

كتب : مصطفى الشاعر

05:52 م 27/03/2026

محمد باقر قاليباف

وجّه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، انتقادات حادة للقدرات العسكرية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشككا في فاعلية الحماية الميدانية.

عجز القواعد

تساءل قاليباف، عن الكفاءة الدفاعية للولايات المتحدة قائلا: "كيف يمكن للولايات المتحدة، التي لا تستطيع حتى حماية جنودها في قواعدها بالمنطقة وتتركهم بدلا من ذلك مخبئين في الفنادق والمتنزهات، أن تحميهم على أرضنا؟".

تشكيك في الهيبة

تأتي تصريحات قاليباف في سياق التشكيك في "الهيبة العسكرية" لواشنطن، معتبرا أن لجوء القوات الأمريكية لتسكين جنودها في "أماكن مدنية" كالفنادق والحدائق هو دليل قاطع على العجز عن توفير حماية حقيقية داخل القواعد العسكرية المؤمنة، مما يجعل وجودهم على الأراضي الإيرانية "مستحيلا" من الناحية الأمنية.

رغبة ترامب في الحسم

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ المقربين منه برغبته الأكيدة في تجنب "حرب استنزاف طويلة الأمد" في إيران، معربا عن أمله في إنهاء الصراع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

حرب إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج حمد باقر قاليباف

