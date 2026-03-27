النيابة العامة تباشر التحقيق مع نجل ميدو في واقعة حيازة مواد مخدرة

كتب : محمد الصاوي

05:31 م 27/03/2026 تعديل في 05:33 م

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الجمعة، التحقيق موسعة مع نجل نجم المنتخب ونادى الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وذلك عقب القبض عليه بمنطقة التجمع الخامس وبحيازته مواد مخدرة.


وكان مصدر أمني، كشف تفاصيل القبض على نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وبحيازته مواد مخدرة في التجمع الخامس.

وأكد المصدر، أن المتهم طالب بمرحلة الثانوية العامة، ويبلغ من العمر 18 عاما، وتبين أنه أثناء مرور نجل اللاعب ميدو بقول أمني تم الاشتباه به وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر.


وجرى تحرير محضرا بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

