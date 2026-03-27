واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج ملموسة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز السيطرة الأمنية.

سلاح ومخدرات

وأسفرت الجهود عن ضبط 342 قضية مخدرات، بإجمالي 320 متهمًا، حيث شملت المضبوطات كميات متنوعة من الحشيش والبانجو والهيدرو والهيروين والإستروكس والآيس والشابو والبودر، كما تم ضبط 80 قطعة سلاح ناري بحوزة 70 متهمًا، تضمنت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، إضافة إلى 243 قطعة سلاح أبيض، وكشف ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تنفيذ أحكام

كما نفذت الحملات 43420 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وشملت ضبط متهمين هاربين وعدد من مثيري الشغب، فضلًا عن التحفظ على دراجات نارية مخالفة، وفحص سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث أسفرت النتائج عن إيجابية 10 حالات.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المخالفات والحفاظ على الأمن العام.