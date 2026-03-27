تفاعل الجمهور مع أحدث جلسة تصوير نشرتها الفنانة كارولين عزمي عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة"، "ما شاء الله زي القمر" ،"ربنا يحميكي"، "زي القمر"، "غزالة"، "وحشتينا، كنتي جميلة في مسلسل رأس الأفعى، كان نفسي أشوفك مع فهد البطل في رمضان".

جلسة تصوير كارولين عزمي

وخطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها أمام الأهرامات، والتي نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ونشرت كارولين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة سوداء، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

آخر أعمال كارولين عزمي

يُذكر أن الفنانة كارولين عزمي شاركت في سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "رأس الأفعى"، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، ومراد مكرم.

العمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

اقرأ أيضًا:

