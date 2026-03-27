ضبط 863 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 40 مركبة متروكة بالقاهرة الجيزة

كتب : علاء عمران

11:54 ص 27/03/2026

مخالفات مرورية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري، والحد من المخالفات التي تؤثر على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

الملصق الإلكتروني

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 863 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث تُعد هذه المخالفة من أبرز المخالفات التي تستهدفها وزارة الداخلية، لما لها من أهمية في تيسير عمليات الرصد والمتابعة الإلكترونية للمركبات، وضبط المخالفين بشكل أكثر دقة وسرعة.

رفع مركبات

كما نجحت الأجهزة الأمنية في رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في خطوة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للطرق، ومنع التكدسات المرورية التي قد تنتج عن ترك هذه المركبات لفترات طويلة دون استخدام.

مخالفات خوذة

وتمكنت الحملات أيضًا من تحرير 1037 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، وذلك في إطار الحرص على سلامة قائدي الدراجات وتقليل نسب الحوادث والإصابات الناتجة عن القيادة غير الآمنة.

إجراءات قانونية

واتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية بشكل يومي لضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في مختلف الطرق والمحاور.

مخالفات مرورية بوزارة الداخلية الملصق الإلكتروني الدراجات النارية حملات أمنية

