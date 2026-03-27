أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمظهر مذيعة في فوكس نيوز مباشرة بعد أن سُئل عن أوضاع المدنيين في إيران التي تمزقها الحرب.

واتصل ترامب هاتفيًا ببرنامج "ذا فايف" على قناة فوكس نيوز مساء الخميس،لإجراء مقابلة ودية، وخلالها سألت المشاركة في التقديم دانا بيرينو عن أوضاع المعارضين الإيرانيين، وما إذا كان السكان المدنيون بشكل عام لديهم إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.

مغازلة على الهواء

وقالت بيرينو: "أعتقد أنه من المقلق أننا لم نتمكن من رؤية أو سماع أي شيء من الشعب الإيراني، وأتخيل أن ذلك بسبب انقطاع الإنترنت لديهم، وأعتقد أن هناك قلقًا عامًا بشأنهم" ، وتابعت مذيعة فوكس نيوز: "من الواضح أن حكومتهم تعاملهم بشكل سيئ—قتلت عشرات الآلاف منهم في يناير... هل لديك أي فكرة عن أوضاعهم؟ هل لديهم مياه للشرب؟ هل لديهم طعام؟ هذا أمر محزن".

ورد ترامب: "نعم"، قبل أن يغيّر مسار الحديث تمامًا. قائلا: "لكن أولًا، هل تتذكرين عندما تناولنا الغداء منذ سنوات في قاعدة برج ترامب عندما كان مبنى جديدًا؟، وردت المتحدثة السابقة باسم إدارة جورج دبليو بوش قائلة: "كان ذلك منذ وقت طويل".

إلا أن ترامب فاجأها برده "لم تتغيري، لا يُسمح لي أن أقول هذا. هذا قد يكون نهاية مسيرتي السياسية، لكنك ربما أصبحتِ أجمل، حسنًا؟ لذا لا أعرف ماذا تفعلين".

وردت مذيعة فوكس نيوز البالغة من العمر 53 عاما على حديث ترامب: "شعر ومكياج فوكس لهما علاقة كبيرة بذلك". وتابع ترامب: "لن أقول ذلك لأن ذلك سينهي مسيرتي السياسية. لم يعد مسموحًا لك أن تقول إن امرأة جميلة". وأضاف ترامب مخاطبًا المشارك في التقديم جيسي واترز: "أنت تعرف ذلك يا جيسي عليك أن تكون حذرًا".

Reporter: We have not been able to see or hear from any of the Iranian people. Do they have drinking water and food?



Trump: Do you remember when we had lunch years ago at Trump Tower? You have not changed. You may be even better looking. pic.twitter.com/xxA2Kvp50d — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

مجاملة واستهداف

وبينما يُعرف عن ترامب أنه يُجامل الصحفيات اللواتي يعتبرهن متماشيات سياسيًا مع إدارته، فإنه استهدف مظهر من يراهن ناقدات له. فقد وصف كاتي روجرز من صحيفة نيويورك تايمز بأنها "قبيحة" بعد تقريرها عن جدول أعماله في ولايته الثانية، وعندما سألته كاثرين لوسي من بلومبرج عن تأخر إصدار ملفات جيفري إبستين في نوفمبر الماضي، صرخ قائلًا: "اصمتي، أيتها الخنزيرة!"

عاد ترامب في النهاية إلى سؤال بيرينو، لكنه لم يعالج بشكل مباشر نقاطها بشأن الطعام ومياه الشرب. بدلًا من ذلك، سلط الضوء على مخاطر الاحتجاج ضد الحكومة الإيرانية.

وتابع ترامب: "عندما تنظر إلى ما حدث، فإنهم خائفون للغاية، لأن الطرف الآخر لديه أسلحة، ولديهم أسلحة سيئة جدًا، أسوأ الأسلحة والرشاشات، وما يفعلونه هو أنهم يطلقون النار عليك، والناس شجعان، لكنهم لا يكونون شجعان عندما يرون الناس يسقطون، لا يهم من تكون، لا أهتم بمدى شجاعتك، إلا إذا كنت غبيًا حقًا، لا يمكنك الاحتجاج فعليًا، والسبب الوحيد لعدم احتجاجهم هو أنهم يُطلق عليهم النار، واحدًا تلو الآخر".

وزعم ترامب خلال حديثه مع فوكس نيوز: "يفعلون ذلك باستخدام قناصة، حيث لديهم قناصة في المباني—وليس بالضرورة أن يكونوا قناصة لأن لديهم، كما تعلم، حرية إطلاق النار".