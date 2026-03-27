

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات جريمة مروعة شهدتها منطقة المطرية، بعدما تحول خلاف مالي إلى واقعة عنف قاسية انتهت بإشعال النيران في جسد شاب.

حرق شاب بالتنر

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مأمور قسم شرطة المطرية يفيد بوصول شاب مصاب بحروق خطيرة ومتفرقة في أنحاء جسده، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم الأميرية. وبسؤاله، كشف تفاصيل تعرضه للاستدراج من قبل شخصين، قاما بالتعدي عليه بالضرب، ثم سكبا مادة سريعة الاشتعال عليه وأشعلا النيران في جسده عمدًا بسبب خلافات مالية بينهم.

تحريات مكثفة

باشرت مباحث القاهرة تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما سائق وشقيقه يقيمان بدائرة القسم. وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهما في أسرع وقت ممكن.

ضبط المتهم وشقيقه

عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمين، واقتيادهما إلى قسم الشرطة، حيث تمت مواجهتهما بالأدلة والتحريات وأقوال المجني عليه.

اعترافات صادمة

انهار المتهمان خلال التحقيقات، واعترفا بارتكاب الواقعة، موضحين أن المجني عليه تأخر في سداد مبالغ مالية مستحقة لهما، ما دفعهما للتخطيط للاعتداء عليه بهذه الطريقة. وأقرا باستخدام مادة "التنر" لإشعال النيران بسرعة في جسده، دون تقدير خطورة ما أقدما عليه.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع متابعة الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.