رفض استئناف المتهمة بسب الفنان محمد نور على حكم حبسها 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيهًا

كتب : أحمد عادل

05:32 م 25/03/2026 تعديل في 05:39 م

الفنان محمد نور

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من السيدة المتهمة بسب الفنان محمد نور على حكم محكمة أول درجة الصادر بحقها بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيهًا.

حبس المتهمة بسب الفنان محمد نور 3 أشهر

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت بمعاقبة السيدة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيهًا.

وأحالت النيابة العامة بالقاهرة، السيدة إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت قيامها بسب وقذف الفنان، وتوجيه اتهامات وعبارات مسيئة وغير مبررة له.

وقال عبدالله منصور، محامي الفنان محمد نور، إن تصرفات المتهمة أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي كان السعي وراء الشهرة وركوب التريند على حساب اسم فني له تاريخ واحترام.

وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، بشأن اتهام السيدة بسب وقذف الفنان محمد نور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
