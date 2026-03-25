كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، ملابسات منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة سيدة من تعرضها للتعدي والضرب المبرح على يد زوجها بمحافظة كفر الشيخ.

نجحت القوات في رصد الصور التي تظهر تكبيل الضحية، مما استوجب تدخلاً أمنيًا فوريًا للوقوف على حقيقة الأمر وحماية المواطنين بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان سلامة الأرواح في الشوارع بانتظام قانونيًا.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الفحص والتحري بمديرية أمن كفر الشيخ أثبت أن الواقعة تعود في الأصل إلى عام 2025 بدائرة مركز شرطة دسوق. وأوضحت المعلومات أن الزوج وهو عاطل "له معلومات جنائية"، اعتدى على زوجته وأحدث إصابتها وقام بتكبيلها نتيجة نشوب خلافات زوجية حادة بينهما في ذلك الوقت، حيث تم تحرير محضر بالواقعة حينها وصدر ضده حكم قضائي بالحبس لمدة عام بصفة دورية ومنظمة.

أقرت السيدة الشاكية عقب استدعائها بأنها عثرت على صور واقعة التكبيل القديمة بداخل هاتف زوجها، وقررت نشرها الآن بسبب تجدد الـ خلافات زوجية وقيام المتهم بطردها من المنزل ورفضه تسليم نجلها. علاوة على ذلك، نجحت القوات في ضبط الزوج المواجهة، حيث اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المتعلقة بالنزاعات الأسرية المستمرة بينهما، ومن جانب آخر تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بجميع المحافظات بانتظام قانونيًا.

تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أبعاد النزاع المتجدد لضمان استقرار الأمن العام بجميع المحافظات.

