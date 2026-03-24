قرار جديد بشأن محاكمة الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم بتهمة الإساءة لمصر

قررت جهات التحقيق المختصة تحديد جلسة 30 يونيو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، أمام محكمة عابدين، وذلك على خلفية اتهامه بالإساءة إلى مصر.

محاكمة الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم بتهمة الإساءة لمصر

وكان المحامي أحمد بدوي قد تقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم، اتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى الدولة المصرية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، مع تحديد جلسة 30 يونيو لنظر أولى جلسات القضية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضًا:

