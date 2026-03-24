بلومبرج: دول خليجية تدرس الانضمام للحرب ضد إيران.. وهذه شروطها

تدرس أكبر الدول العربية في الخليج إمكانية الانضمام إلى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران إذا هاجمت طهران بنيتها التحتية الحيوية، بحسب مصادر مطلعة على الوضع تحدثت لبلومبرج.

وقالت المصادر لبلومبرج، إن دول الخليج الأقوى، وخصوصًا السعودية والإمارات، بدأت تفقد صبرها تجاه الضربات الإيرانية التي استهدفت الموانئ ومنشآت الطاقة والمطارات، لكنها قد تنضم إلى الحرب فقط إذا نفذت إيران تهديداتها ضد محطات الطاقة والمياه الحيوية في المنطقة، وهو مستوى عالٍ من الشروط.

وأضافت المصادر وفقا لبلومبرج، أن غالبية دول الخليج تتجه نحو هذا التوجه، مع استثناءات مثل عمان التي تسعى للحفاظ على دور الوسيط، لكن هناك حذر من الدخول في الحرب خشية تصعيد الهجمات الإيرانية، أو أن يتم التوصل لاتفاق بين ترامب وطهران يتركهم للتعامل مع نظام إيراني غاضب ومجروح.

وأكد مسؤول خليجي في تصريحات لبلومبرج، أن الحرب غيرت طبيعة العلاقات بين إيران وجيرانها، حيث أن السعودية والإمارات أمضتا السنوات الخمس الماضية، في محاولة استقرار العلاقات مع إيران لمنع النزاع الحالي.

اعتبار الخليج أهدافا مشروعة

وخلال الـ24 ساعة الماضية، اعترضت البحرين والكويت والسعودية والإمارات طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها إيران، التي اعتبرت دول الخليج أهدافًا مشروعة بسبب ادعاءات استخدام الولايات المتحدة أجوائها وأراضيها لمهاجمتها، وهو ما ترفضه جميع الدول الخليجية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة خارجية قطر، إن دول الخليج ستحتاج لإيجاد طرق للتعايش مع إيران بعد الحرب، مشيرًا إلى أن إيران البالغ عدد سكانها 90 مليون نسمة تقع مباشرة عبر الخليج الفارسي.

وأشار مسؤول إيراني رفيع في حديثه إلى بلومبرج، إلى أن أي سيطرة أمريكية على جزيرة خرج، التي تمر عبرها 90% من صادرات النفط الإيراني، ستقابل برد إيراني شديد قد يشمل الهجوم على الإمارات وفرض ألغام في المضيق والخليج، مؤكدًا أن إيران لن تتردد في قصف الجزيرة حتى مع الخسائر الاقتصادية الكبيرة.

تشكيل تحالف

وقال محمد بهارون، مدير مركز دبي للسياسات العامة، أن استمرار إيران في استهداف دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز قد يفرض على الدول الإقليمية تشكيل تحالف لمواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الدولة الإيراني"، مشيرًا إلى أن هذا التحالف قد يشبه التحالف الذي تشكل لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

ومنذ بداية الحرب، أطلقت إيران نحو 5000 صاروخ وطائرة مسيرة على دول الخليج، مستهدفة منشآت النفط والغاز والمطارات والقواعد الأمريكية، بالإضافة إلى أحياء سكنية ومناطق دبلوماسية وسياحية، وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا.

وقالت الإمارات إنها "فككت شبكة إرهابية تمولها إيران وحزب الله"، بينما أعلنت الكويت عن كشف خلايا مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لأعمال تخريبية ضد منشآت حيوية، ونفى حزب الله أي تورط.

تبادل المعلومات الاستخباراتية

وأكد المسؤولون الخليجيون لبلومبرج، على أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون زادت من تنسيقها في تبادل المعلومات الاستخباراتية لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان الأمن الغذائي وإدارة أي تداعيات محتملة نتيجة الهجمات على المواقع النووية ومنشآت النفط.

وقالت الإمارات بشكل خاص إنها قد تكون مضطرة للتحرك العسكري الجماعي ضد إيران، إذا لم تتوقف طهران عن هجماتها، مؤكدة على أن "الصبر ليس بلا حدود"، مع تأكيدها على أن أي تهدئة يجب أن تترافق مع حل طويل المدى لتهديدات إيران النووية والصاروخية والطائرات المسيرة، وفقا لما نشرته بلومبرج في تقريرها.