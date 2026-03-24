إعلان

نقيب المهندسين يعتمد نتيجة انتخابات 2026 ويرسلها لوزير الري للتصديق

كتب : محمد عبدالناصر

11:01 م 24/03/2026

المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين المصرية 2026، وذلك عقب انتهاء أعمال العملية الانتخابية التي جرت تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر إرسال هذه النتائج رسميًا إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري للتصديق عليها بخاتم شعار الجمهورية، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة.
وأوضح النبراوي، في خطاب رسمي موجه إلى الوزير، أن الانتخابات أُجريت على جميع المستويات النقابية، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير حتى 13 مارس 2026.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية جاءت بناءً على قرار هيئة المكتب، والمصدق عليه من مجلس النقابة العامة، بتشكيل لجنة عليا للانتخابات، وبإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.
وأضاف أن كشوف نتائج الانتخابات الواردة من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، تم اعتمادها رسميًا وفقًا لنص المادة (20) من لائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975، والقانون رقم 66 لسنة 1974.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)