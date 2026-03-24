اعتمد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين المصرية 2026، وذلك عقب انتهاء أعمال العملية الانتخابية التي جرت تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر إرسال هذه النتائج رسميًا إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري للتصديق عليها بخاتم شعار الجمهورية، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة.

وأوضح النبراوي، في خطاب رسمي موجه إلى الوزير، أن الانتخابات أُجريت على جميع المستويات النقابية، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير حتى 13 مارس 2026.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية جاءت بناءً على قرار هيئة المكتب، والمصدق عليه من مجلس النقابة العامة، بتشكيل لجنة عليا للانتخابات، وبإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف أن كشوف نتائج الانتخابات الواردة من اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، تم اعتمادها رسميًا وفقًا لنص المادة (20) من لائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975، والقانون رقم 66 لسنة 1974.