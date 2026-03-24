كواليس مشاجرة بالسلاح بسبب خلاف على أولوية المرور في كفر الشيخ

كتب : مصراوي

09:29 م 24/03/2026 تعديل في 09:46 م

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين وآخر بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري حدثت مشادة كلامية بين شخص وسائق توك توك وحداد أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد، لخلاف على أولوية المرور دخل على أثرها الأول إلى مسكنه لتلافى التشاجر وتتبعه الطرف الثانى.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

وحال تدخل مالك محل أجهزة "مستأجر بالعقار ملك الأول" مصاب بجروح قطعية ونافذة "تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج لمنعهما حدثت بينه وبينهما مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى عليه بالضرب باستخدام قطعتي سلاح أبيض وعصا خشبية مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثانى الظاهرين بمقطع الفيديو وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة.

مشاجرة كفر الشيخ فيديو كفر الشيخ مشاجرة بالسلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
رياضة عربية وعالمية

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)