كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين وآخر بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري حدثت مشادة كلامية بين شخص وسائق توك توك وحداد أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد، لخلاف على أولوية المرور دخل على أثرها الأول إلى مسكنه لتلافى التشاجر وتتبعه الطرف الثانى.

وحال تدخل مالك محل أجهزة "مستأجر بالعقار ملك الأول" مصاب بجروح قطعية ونافذة "تم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج لمنعهما حدثت بينه وبينهما مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى عليه بالضرب باستخدام قطعتي سلاح أبيض وعصا خشبية مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثانى الظاهرين بمقطع الفيديو وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة.