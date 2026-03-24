"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب

كتب : مصطفى الشاعر

10:04 م 24/03/2026 تعديل في 11:36 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تلقيه "بادرة حُسن نية" من المفاوضين الإيرانيين، وصفها بـ "الهدية اللغز" التي وصلت اليوم، بـ "قيمة مالية ضخمة جدا" تتعلق بقطاع النفط.

"جائزة كبرى" في المكتب البيضاوي

قال ترامب، اليوم الثلاثاء، للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لقد قدموا لنا هدية وصلت اليوم، وهي هدية ضخمة جدا وتُقدر قيمتها بمبالغ طائلة، لن أخبركم ماهيتها الآن، لكنها بمثابة جائزة كبرى ومهمة للغاية".

السر في "مضيق هرمز"

أوضح ترامب، أن هذه الهدية تتعلق بقطاع "النفط والغاز" وتدفق الإمدادات عبر "مضيق هرمز"، الممر المائي الاستراتيجي الذي توقف العمل فيه فعليا خلال الفترة الماضية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوة دليل على جدية المفاوضين الإيرانيين في تنفيذ وعودهم، قائلا: "لقد منحونا إياها كما وعدوا، وهذا يعني شيئا واحدا بالنسبة لي: نحن نتعامل مع الأشخاص المناسبين، فهم الوحيدون القادرون على فعل ذلك".

إعلان "تغيير النظام"

وفي تصريح مثير للجدل، وصف ترامب ما يحدث في طهران بأنه "تغيير للنظام"، مؤكدا: "لقد حدث حقا تغيير للنظام في إيران، القادة الحاليون مختلفون تماما عن أولئك الذين بدأنا معهم وتسببوا في كل تلك المشكلات"، حيث تتزامن هذه التصريحات لتعزز التكهنات حول طبيعة التفاهمات "السرية" التي تجري خلف الكواليس لإنهاء الحرب.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

