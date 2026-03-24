

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 345 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ21 مواطنًا

ونص القرار على رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الـ21 المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، وهم: هشام محمود محمد، أحمد حمدي السيد، إبراهيم نوبار كاورك، محمد إبراهيم البنداري، ياسين محمد يوسف، رمزي عبد العزيز محمود، عماد محمد فتحي رمضان، عمرو رمضان عامر، خالد أبو الفتوح عبد المحسن، أيمن سمير جرجس، وحيد حامد محمد.

كما شمل القرار كلًا من: وليد أحمد كمال زكي، عاصم حسام عبد الحميد، جومانا حسام عبد الحميد، مالك نور الدين سعيد، مرفت زكي مرقص، رباب هاشم شحاتة، ضحى عمرو أحمد، أمل كامل عبد الواحد، لورا أشرف رمزي، سارة محمود عبد الرحمن.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن القرار نشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 21 فبراير 2026.

