

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية الشائعات التي روّجتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منشور تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لها، متضمّنًا استغاثة أسرة فتاة محتجزة بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، والادعاء بتعرّضها للتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي، فضلًا عن الزعم بعدم تنفيذ قرار المحكمة بعرضها على الطب النفسي.

وأوضح المصدر الأمني أن المنشور تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة للجماعة بالخارج، والتي اعتادت اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات.

وأكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الفتاة المحتجزة موجودة بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة بقرار من النيابة العامة، على ذمة قضية قتل مقترنة بسرقة بالاشتراك مع آخرين، وتتلقى الرعاية اللازمة داخل محبسها أسوة بباقي النزلاء دون أي تجاوز، مع تنفيذ جميع قرارات النيابة الصادرة بشأنها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دأب تلك الصفحات على تبنّي ادعاءات العناصر الجنائية، ضمن محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لإثارة الرأي العام، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي هذه الادعاءات.

