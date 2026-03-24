محاكمة 80 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تفاصيل محاكمة 80 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان

جاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، أن المتهمين من الأول وحتى السابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها في تحقيق أهدافها ووجه للمتهم الـ14 تهم تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

فيديو صادم.. اعتداء بسلاح أبيض على سائق وشقيقه في الدقهلية

فيديو مثير| مشاجرة دامية بأسلحة بيضاء بسبب خلافات أراضٍ بالمنوفية تنتهي بتدخل الأمن

فيديو.. طالب يتحرش بفتاة ويحاول الاستيلاء على هاتفها بالدقهلية



