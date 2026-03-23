ترشيد الكهرباء وحماية السوق.. الداخلية تضبط المخالفين والمحتكرين

كتب : علاء عمران

12:04 م 23/03/2026

حملة أمنية

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة خلال 24 ساعة لضبط المخالفات وضربات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، أغلقت الأجهزة 114 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


وفي حملات تموينية، ضبط قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين نحو 8 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم، ضمن جهود حماية المستهلكين وضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز.

كما واصلت الداخلية ضرباتها ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 3 مليون جنيه بحوزة تجار عملة، ضمن جهود حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة المضاربة.

