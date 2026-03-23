واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة خلال 24 ساعة لضبط المخالفات وضربات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، أغلقت الأجهزة 114 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



وفي حملات تموينية، ضبط قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين نحو 8 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم، ضمن جهود حماية المستهلكين وضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز.

كما واصلت الداخلية ضرباتها ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 3 مليون جنيه بحوزة تجار عملة، ضمن جهود حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة المضاربة.

