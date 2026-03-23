قبل انطلاق العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران 28 فبراير الماضي، قدّر رئيس الموساد الإسرائيلي، ديدي بارنيا، أن القتال قد يشجع المعارضة الإيرانية على النزول إلى الشوارع، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

مخاوف نتنياهو من إنهاء الحرب مبكرًا

ذكرت "القناة 12" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب في الأيام الأخيرة عن استيائه من عدم تحقق وعود الموساد بأن الحرب ستؤدي إلى احتجاجات واسعة في إيران، وخلال مناقشات أمنية، أبدى نتنياهو قلقه من أن يقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء الحرب قبل أن تُثمر العمليات نتائج ملموسة.

تقديرات الموساد قبل الهجوم

قدّر بارنيا أنه في غضون أيام من بدء القتال، أنه يمكن حثّ المعارضة الإيرانية على النزول إلى الشوارع وإثارة أعمال شغب، بل وحتى التسبب في انتفاضة واسعة، وقد عرض هذه التقديرات على كبار المسؤولين في إدارة ترامب خلال زيارة إلى واشنطن في يناير.

وفي الأسبوع الماضي، كشف برنامج "عوفدا" أن عناصر من الموساد قدّموا اقتراحًا لرئيس الوزراء قبل شن الهجوم، مشيرين إلى أن الأضرار التي ستلحق بالقيادة والمؤسسات الحكومية قد تمكّن الموساد ووكالة المخابرات الأمريكية (CIA) من دفع الإيرانيين إلى الشوارع وإيجاد حكومة بديلة.

اعتماد نتنياهو والسيناريو المتفائل

ذكرت نيويورك تايمز أن نتنياهو تبنى خطة الموساد، وأن ترامب كان أيضًا يؤمن بالسيناريو المتفائل الذي يرى أن القضاء على القيادة الإيرانية، إلى جانب العمليات الاستخباراتية، قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية تُنهِي الحرب بسرعة، واستغل نتنياهو قبل الحرب تقييمات الموساد لإقناع ترامب بأن انهيار النظام الإيراني هدف واقعي، رغم أن بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين شككوا في ذلك منذ البداية، مؤكدين أن المدنيين من غير المرجح أن يتظاهروا أثناء القصف.

مع تصاعد حدة القتال، توقف المسؤولون الأمريكيون عن الحديث علنًا عن احتمالية اندلاع انتفاضة، رغم أن بعضهم لا يزال يلمح إلى إمكانية حدوث ذلك مستقبلًا، وفي تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، قال نتنياهو: "من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الشعب الإيراني سيستغل الظروف التي نهيئها للخروج إلى الشوارع، آمل ذلك، لكن الأمر سيتوقف عليهم وحدهم."