

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، تزامنًا مع رابع أيام عيد الفطر، وسط انتشار أمني مكثف من رجال المرور.

وسجل الطريق الدائري بمختلف قطاعاته حركة جيدة، خاصة في مناطق السلام والمرج والبساتين وكوبري المنيب، مع تحسن ملحوظ أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين، سواء للقادم من مدينة نصر ووسط البلد أو من الجيزة في اتجاه التحرير وشارع رمسيس.

كما انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو وكوبري عباس، دون رصد أي أعطال أو حوادث مؤثرة. وفي الجيزة، انخفضت الكثافات المرورية على محور صفط اللبن ومحور جامعة القاهرة، وكذلك في مناطق الدقي والعجوزة.

سيولة مرورية في القاهرة والجيزة خلال العيد



وسادت حالة من الهدوء المروري في مدينتي نصر ومصر الجديدة، حيث انسابت الحركة بسهولة في معظم الشوارع، ما يعكس تنظيمًا جيدًا ساهم في تقليل التكدسات.

وعلى محور صلاح سالم، كانت الحركة جيدة مع تباطؤ طفيف قرب نفق الأزهر نتيجة زيادة الأحمال خلال ساعات الذروة الصباحية. وفي وسط القاهرة، ظهرت كثافات متوسطة، خاصة في رمسيس والعباسية، لاسيما في الاتجاه المؤدي إلى غمرة.

وفي الجيزة، لوحظ تباين في الكثافات بين الأحياء، خاصة في الدقي والعجوزة والمهندسين، نتيجة الكثافة السكانية والنشاط التجاري. كما شهد شارع الهرم بطئًا في الحركة، خصوصًا بمحيط محطة مترو الجيزة، بسبب أعمال التطوير الجارية.

وسجل محور 26 يوليو والطريق الدائري نشاطًا ملحوظًا، مع بعض التكدسات المحدودة، بينما شهد طريق الإسكندرية الزراعي كثافات متوسطة، خاصة للقادم من الأقاليم إلى القاهرة.

من جانبها، كثفت الإدارة العامة للمرور انتشارها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لتنظيم الحركة والتعامل الفوري مع أي طارئ، إلى جانب تعزيز التواجد على الطرق السريعة والصحراوية.

وناشدت الإدارة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور، وتوخي الحذر، خاصة خلال أوقات الذروة، مع تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على السلامة العامة.

اقرأ أيضا:

