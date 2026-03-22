خلاف على أولوية المرور يتحول لمشاجرة بالدقهلية.. والشرطة تضبط المتهمين

كتب : عاطف مراد

02:35 م 22/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء في محافظة الدقهلية.

تبين أنه بتاريخ 13 الجاري، تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من القائم على النشر، وهو مصاب بجرح في جسده، يفيد بتعرضه للضرب بواسطة عصا خشبية وإشهار سلاح أبيض من قبل عامل وشقيقه، بسبب خلاف حول أولوية المرور بالدراجات النارية بأحد الطرق بدائرة المركز.

ضبط المتهمين واعترفاهما بالواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، ولديهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المشار إليه، وتخلصا من العصا والسلاح الأبيض المستخدمين في الاعتداء عن طريق إلقائهما بأحد المجاري المائية.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

