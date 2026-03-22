في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الفطر المبارك؛ اصطحبت وزارة الداخلية عددا من أطفال دور رعاية الأيتام إلى المحال التجارية؛ لتوفير ملابس العيد لهم، في تجربة تهدف إلى إسعاد الأطفال وإدخال البهجة على قلوبهم خلال الاحتفال بالمناسبة.

زيارات وتوزيع كحك العيد

كما قامت الوزارة بتوجيه زيارات لدور رعاية الأيتام، حيث تم توزيع كحك العيد على الأطفال، ضمن فعاليات مبادرة كلنا واحد لتعزيز الدعم المجتمعي ورسم البسمة على وجوه الأيتام.