كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من ضابط بإدارة المرور بالفيوم.

وأكدت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بالفحص تبين أنه أثناء قيام أحد ضباط الشرطة بإدارة مرور الفيوم بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم تمكن من ضبط سيارة ميكروباص قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) حال قيادته "للميكروباص" عكس الاتجاه.

وأضافت الوزارة في بيانها، وحال اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون قام برطم رأسه بالحائط مما أدى لحدوث إصابته بجرح قطعي بالجبهة، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.