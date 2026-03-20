"حشيش فوق السطح".. الأمن يكشف لغز فيديو المخدرات بالدقهلية
كتب : مصراوي
المتهمان بتعاطي مخدرات أعلى منزل بالدقهلية
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطي شخصين المواد المخدرة أعلى أحد المنازل بالدقهلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين "شقيقان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا) وبحوزة أحدهما كمية من المواد المخدرة.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى وتحرر المحضر اللازم.
علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق