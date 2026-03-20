لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة بدر نطاق محافظة القاهرة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق القاهرة السويس الصحراوي أمام مطلع كوبري بدر بدائرة قسم شرطة بدر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف وانقلابها، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.