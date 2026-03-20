طلب تمويل أمريكي بـ200 مليار دولار لحرب إيران يواجه معارضة في الكونجرس

كتب : وكالات

10:31 ص 20/03/2026

الكونجرس الأمريكي

لاقى طلب الجيش الأمريكي الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران معارضة شديدة في الكونجرس الأمريكي، إذ شكك الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين في الحاجة إلى هذه الأموال بعد المخصصات الضخمة التي قدمت للدفاع ‌العام الماضي.

وأكد مسؤول أمريكي تقريراً نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة الدفاع طلبت من البيت الأبيض الموافقة على طلب موجه إلى الكونجرس بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار لتمويل الحرب في إيران.

ولم يرسل الرئيس، دونالد ترامب، بعد طلباً إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب للموافقة على هذا المبلغ الضخم، وأوضحت إدارته أن الرقم قد يتغير.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث، في مؤتمر صحفي الخميس: "أعتقد أن هذا الرقم قد يتغير، بطبيعة الحال. فقتل الأشرار يتطلب أموالاً، لذا، سنعود إلى الكونغرس وأعضائه لضمان حصولنا على التمويل المناسب لما ⁠تم إنجازه، ولما قد نضطر إلى القيام به في المستقبل".

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الحرب ستكون الأغلى تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة منذ الصراعات الطويلة في العراق وأفغانستان. وأبلغ مسؤولو الإدارة المشرعين أن الأيام الستة الأولى من الحرب مع إيران زادت تكلفتها عن 11 مليار دولار.

الكونجرس الأمريكي إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب البنتاجون حرب إيران

الحرس الثوري: إيران تواصل إنتاج الصواريخ رغم ظروف الحرب
