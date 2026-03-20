الدوري المصري

حرس الحدود

17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

22:00

ريال سوسيداد

الشناوي: مواجهة الترجي حياة أو موت.. وعلى الجماهير أن تتعلم

كتب : مصراوي

03:12 م 20/03/2026

محمد الشناوي

تحدث حارس مرمى فريق الأهلي، محمد الشناوي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على استاد استاد القاهرة الدولي.

وفي المؤتمر الصحفي، قال الشناوي: "خسرنا الشوط الأول في تونس، ولدينا شوط آخر غدًا، واللاعبون كلهم في كامل تركيزهم. ربنا يكرمنا وتكون هدية العيد من الأهلي".

وتطرق الشناوي لأهمية المباراة، مؤكدًا: "مباراة الغد بالنسبة لنا حياة أو موت، الجماهير غير موجودة ولكن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المباراة. نريد الفوز غدًا، وطموحنا دائمًا هو الوصول للنهائي والتتويج باللقب".

تأثير غياب الجماهير عن المباراة

وعن غياب الجماهير وتأثيره، أضاف قائد الأهلي: "بالنسبة لنا كلاعبين نتمنى تواجد الجماهير دائمًا، وما حدث في مباراة الجيش الملكي من الماضي نتعلم منه، ونحتاجهم دائمًا في الملعب".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً: "غياب الجمهور سيؤثر علينا، ولكن ليس بالتأثير الكبير لأننا نشعر بروحهم معنا في الملعب، واللاعبون يدركون أهمية هذا جيدًا".

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا محمد الشناوي

من دفع الثمن؟.. السيسي يتحدث عن حرب الـ10 سنوات

فيديو يقود الشرطة للإيقاع بـ"ديلر كوم أمبو"

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو 7 راكب في مصر
يقودها لامين يامال.. تعرف على قائمة إسبانيا لمواجهتي مصر وصربيا
"أحلى قهوة في الدنيا".. موقف إنساني للرئيس السيسي وشاب من ذوي الهمم

