تحدث حارس مرمى فريق الأهلي، محمد الشناوي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على استاد استاد القاهرة الدولي.

وفي المؤتمر الصحفي، قال الشناوي: "خسرنا الشوط الأول في تونس، ولدينا شوط آخر غدًا، واللاعبون كلهم في كامل تركيزهم. ربنا يكرمنا وتكون هدية العيد من الأهلي".

وتطرق الشناوي لأهمية المباراة، مؤكدًا: "مباراة الغد بالنسبة لنا حياة أو موت، الجماهير غير موجودة ولكن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المباراة. نريد الفوز غدًا، وطموحنا دائمًا هو الوصول للنهائي والتتويج باللقب".

تأثير غياب الجماهير عن المباراة

وعن غياب الجماهير وتأثيره، أضاف قائد الأهلي: "بالنسبة لنا كلاعبين نتمنى تواجد الجماهير دائمًا، وما حدث في مباراة الجيش الملكي من الماضي نتعلم منه، ونحتاجهم دائمًا في الملعب".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلاً: "غياب الجمهور سيؤثر علينا، ولكن ليس بالتأثير الكبير لأننا نشعر بروحهم معنا في الملعب، واللاعبون يدركون أهمية هذا جيدًا".