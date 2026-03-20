واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ32 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.



كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ51 مواطنا ومواطنة.

هذا بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ208 أشخاص من كبار السن وذى الهمم.

ولاقت الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.