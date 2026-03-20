وكالة الطاقة الدولية تنصح بخفض استهلاك الوقود بسبب حرب إيران

كتب : د ب أ

03:29 م 20/03/2026

أسعار النفط

نصحت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، بتبني إجراءات لخفض استهلاك الوقود في استجابة لأزمة استهلاك الوقود الناجمة عن حرب إيران.

وذكرت الوكالة، أن توصياتها بتخفيف الأزمة تتركز على النقل، وهو القطاع المسؤول عن نحو 45 % من استهلاك الوقود.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن العمل من المنزل إن أمكن، وخفض حد السرعة القصوى للمركبات، واستخدام وسائل المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة يمكن أن يساعد في خفض استهلاك الوقود.

كما اقترحت دخول السيارات للمدن الكبرى في أيام متناوبة وفقا لأرقام لوحات التسجيل الزوجية والفردية لتخفيف الازدحام والحد من الاستهلاك.

ويمكن تحقيق المزيد من التوفير عن طريق مشاركة السيارات، والقيادة بكفاءة أكبر، وتحسين حركة الشحن والتوصيل.

وأشارت الوكالة، إلى أن تجنب السفر الجوي يمكن أن يساعد في خفض الطلب على النفط. ويمكن للصناعة أن تتجه إلى مصادر طاقة بديلة إن أمكن.

استهلاك الوقود وكالة الطاقة الدولية حرب إيران أزمة النفط إيران وأمريكا

