أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولة ميدانية بالممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وذلك في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم: بلال حبش نائب المحافظ، وأحمد جمال الدين، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الأجهزة التنفيذية.

مشاركة المواطنين أجواء العيد

حرص المحافظ على التواجد وسط المواطنين، حيث تبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشارك الأطفال فرحتهم من خلال توزيع الشوكولاتة والتقاط الصور التذكارية، في أجواء اتسمت بالبهجة والسعادة.

كما أبدى سعادته بمشاركة الأهالي هذه اللحظات، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، خاصة في المناسبات التي تعكس روح الترابط المجتمعي.

توجيهات برفع كفاءة الخدمات

وخلال الجولة، أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع عدد من المواطنين، استمع خلاله إلى آرائهم حول مستوى الخدمات بالممشى السياحي وكورنيش النيل، موجّهًا المسؤولين بضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات، وتوفير سبل الراحة لرواد المكان.

وأكد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للممشى، باعتباره متنفسًا ترفيهيًا للأسر ومقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال الأعياد والمناسبات.

إشادة المواطنين بجهود الدولة

من جانبهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم، مشيدين بجهود الدولة في تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي، الذي أصبح وجهة حضارية مناسبة لكافة الفئات، ويسهم في تحسين جودة الحياة داخل المحافظة.