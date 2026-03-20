واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج (بطاقات الرقم القومى - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنيا - أسيوط - الدقهلية - البحيرة - المنوفية - شمال سيناء).

أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 3301 بطاقة رقم قومى و11614 مصدرًا مميكنا. وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها وذلك اعتباراً من يوم 2026/3/24.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء".

ولبت الوزارة مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم وأسفرت عن استخراج وتوصيل 694 بطاقة رقم قومى و74 مصدرًا مميكنًا.