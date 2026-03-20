أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، ثم تناول الإفطار مع الحضور.

وألقى الرئيس السيسي كلمة للمصريين من الشباب والأسر والبراعم: "في 2012 مصر كانت بتعيش أيام وأحوال صعبة، بكلمكم عنكم علشان أنتم بالنسبة لنا مهمين، وعلشان نأكد إن إحنا لا ننسى أبدًا الجميل الكبير من الأسر التي قدمت شهداء ومصابي مصر في الفترة الصعبة".

وأضاف السيسي: "هقول الكلام كإنسان وليس كمسؤول عاش الفترة الصعبة دي، كان فيه ناس كانت عايزة تهد، اللي بيهد ما يعرفش يبني، واللي بيخرب ميعرفش يبني، فترة صعبة كل يوم أحداث وعمليات إرهابية، حرب صعبة، استمرت 10 سنوات، ثمنها أولاد مصر، هم اللي خلونا قاعدين كده بفضل الله وبفضل تضحياتهم، كانت حربًا ضروسًا، وكان الناس بتسأل هتنتهي ولا هنفضل على طول لأن النتائج السابقة بتقول الحرب على الإرهاب متنتهيش".

وتابع: "أنتم على دماغنا، كل اللي قدم في الوقت الصعب ده شهيد أو مصاب، الثمن اللي اتدفع هو اللي إحنا فيه دلوقتي، فترة طويلة، هم عايزين يحبطونا ويموتوا الأمل، عايزين يقولوا مفيش بكرة، هم قالوا وعملوا".

وواصل: "أنا وزمايلي اللي موجودين في مصر في كل مؤسسات الدولة، في الجيش والشرطة والقضاء، كل في موقعه، كله كان بيقاوم علشان نعدي المرحلة الصعبة دي، كنت بلمس في بعض ردود الأفعال إن المرحلة مش هتخلص، بس كان عندي ثقة في الله إن ربنا هيعيننا وهتعدي، بقول لكل أب وابنه وأم قدم أو قدمت شهيدًا أو مصابًا: امشِ في مصر، مش بس رافع رأسك، بل وأنت راضٍ عن نفسك وعن بلدك".

