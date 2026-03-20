مباحث الأموال العامة تضبط قضايا اتجار في العملة بـ6 ملايين جنيه

مصراوي

11:59 ص 20/03/2026

تجار العملة

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية لتجار النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق


خلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026
أخبار وتقارير

مواعيد غلق المحال والكافيهات خلال إجازة عيد الفطر 2026
حقيقة استدعاء العاملين بالخليج.. بيان رسمي من الكهرباء
أخبار مصر

حقيقة استدعاء العاملين بالخليج.. بيان رسمي من الكهرباء
التلفزيون الإيراني: مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني: مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري
باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
أخبار المحافظات

باتصال هاتفي.. محافظ القليوبية يهنئ "أشكار زغلول" بلقب الأم المثالية
إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعتقل جنديًا من القبة الحديدية بشبهة التجسس لصالح إيران

