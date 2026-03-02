حددت محكمة جنح العجوزة بالجيزة، جلسة 7 مارس الجارى، نظر مُحاكمة طبيب تجميل شهير بالمهندسين، في واقعة وفاة "عروس حلوان" المهندسة "إسراء كرم" داخل عيادة تجميل نتيجة حقنة فيلر. وفق ما أكده عبدالله كرم شقيق المهندسة.

وأحالت النيابة العامة طبيب تجميل شهير، إلى محكمة الجنح المختصة، على خليفة اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عروس حلوان" المهندسة "إسراء كرم".

معاناة على سرير المرض

نحو 15 ليلة كابدت فيها المهندسة "إسراء كرم" المعروفة بـ"عروس حلوان"، الموت داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى القصر العيني جراء غيبوبة تامة عن الوعي بعد إصابتها بمضاعفات أثناء إجراء حقن تجميلي "فلير" في مركز شهير بالمهندسين.

بدأت القصة، عندما ذهبت "إسراء كرم" الـ26 عامًا إلى أحد مراكز التجميل الشهيرة في منطقة المهندسين لإجراء حقن تجميلي "فيلر" استعدادًا للزواج، وأثناء الحقن شعرت الفتاة بحالة إعياء شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى فورًا.

وصلت "إسراء" إلى المستشفى في حالة حرجة بعد توقف عضلة القلب وكافة وظائف الجسم -بحسب التقرير الطبي للمريضة-، وعلى الفور قام فريق الأطباء بعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم حتى استعادة النبض.

رغم استعادة النبض ظلت "عروس حلوان في حالة طبية حرجة ودخلت في غيبوبة تامة، وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة.

تلقت الفتاة العلاج اللازم من أدوية رافعة للضغط ومحسنة لكفاءة عضلة القلب ومضادات حيوية واسعة المدى وموسعات للشعب الهوائية وأدوية منشطة للمخ، طبقًا للبرتوكول العلاجي للحالة المرضية تحت إشراف إستشاري المخ والأعصاب.

ظلت إسراء في غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وبفحص الجسم ظاهريًا تبين وجود آثار لوخذ إبر في منطقتي الفخذين والبطن.